Deze verlaten spookvilla zit vol drugsgeheimen

Ooit was het een paleis, inclusief badkamers vol gouden kranen, een zwembad en een bioscoopzaal. Maar inmiddels staat de luxueuze villa in Roosendaal al zeker tien jaar leeg en is het is een gewilde slaapplek voor daklozen en drugsgebruikers. Ook is de villa aan de Robijndijk al vaker doelwit geweest van brandstichtingen en vandalisme. Het was de plek waar twee tieners urenlang gegijzeld werden. Maar bovenal speelt de villa een grote rol in een enorme drugszaak.

De zaak Biedenkopf om precies te zijn. In totaal staan er twaalf verdachten voor de rechter, vanwege grootschalige internationale hasj- en hennephandel. Maar wat heeft het verpauperde pand ermee te maken? Hoe kan het al zo lang verlaten zijn? En wat vindt de buurt van die trekpleister vol ellende? Je ziet het verhaal van 'de spookvilla' in een nieuwe Misdaad Uitgelegd.