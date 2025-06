Zware tegenvaller nu brug in A27 niet wordt aangepakt

Een zware tegenvaller. Zo noemt de gemeente Geertruidenberg het besluit van Rijkswaterstaat om de brug bij Keizersveer niet tegelijk aan te pakken met de uitbreiding van knooppunt Hooipolder. Wethouder Tommie Mertens steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken en heeft samen met andere overheden een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

“Het is zorgelijk dat cruciale onderdelen nu worden uitgesteld”, zegt Mertens. Door de stijgende kosten kiest Den Haag ervoor om de verbreding van de A27 in delen uit te voeren. De Keizersveerbrug bij Raamsdonksveer vormt al jaren een knelpunt. De oeververbinding is belangrijk voor de bereikbaarheid van de regio en voor de doorstroming van het verkeer.

Sluipverkeer

“Na jaren van samenwerken en plannen maken, leek er eindelijk een oplossing voor de verkeersproblemen op de A27”, zegt wethouder Mertens. Rijkswaterstaat is van mening dat de twee brugdelen die de verbinding vormen nog in voldoende staat zijn, waardoor ze later kunnen worden aangepakt.



Wethouder Mertens vreest voor aanhoudende verkeersproblemen. “De brug speelt een grote rol in het verkeer en het voorkomen van sluipverkeer. Door uitstel blijven bewoners en bedrijven langer last houden van file en omrijdend verkeer.”