Neuropsycholoog blij met nieuw advies: 'Tsunami aan prikkels is slecht'

Neuropsycholoog Erik Matser uit Helmond maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op het brein van kinderen. “Onze hersenen krijgen al op jonge leeftijd veel te veel prikkels", waarschuwt hij. Het kabinet kwam deze week met het advies om kinderen onder de 15 jaar weg te houden van sociale media, iets waar Matser helemaal achter staat.

Matser is gespecialiseerd in de relatie tussen het brein en gedrag. Hij maakt zich zorgen over de leeftijd waarop kinderen met internet in aanraking komen. “Je hersenen ontwikkelen zich tot je 21e. Maar op internet komen kinderen van 9 jaar al op pagina’s terecht die bedoeld zijn voor volwassenen. Zij zijn totaal niet geschikt voor die informatie en dat geeft problemen in de ontwikkeling."