Attractie waar meisje uit viel staat weer op kermis: ‘Hoop op groen licht’

De Energizer, de Tilburgse kermisattractie waar eind april een 14-jarig meisje uit viel, wordt voor het eerst sinds het ongeluk weer opgebouwd. De attractie stond maandenlang stil in afwachting van een onderzoek van de NVWA. Kermisexploitant Niek Moonen hoopt vrijdag, bij de start van de kermis in Dordrecht, weer volop te draaien. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het goedkomt”, zegt hij.

Bij het ongeluk op 28 april op de kermis in Hilversum, viel een meisje van acht meter hoogte uit de draaiende attractie. Ze brak een arm en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De attractie werd direct na het ongeluk stilgelegd en zou pas weer open gaan als duidelijk was wat er mis is gegaan.

Op het kermisterrein in Dordrecht is de Energizer weer gespot. Onder een bericht van de Facebookpagina Kermis Zuid-Holland Zuid wordt verbaasd gereageerd. “Zou fijn zijn als eerst bekend wordt wat er mis was”, reageert iemand. “Eerst wil men weten wat er is misgegaan en na een paar weken staat hij weer op de kermis. Transparantie?”, zegt een ander.

Als we eigenaar Niek Moonen woensdagavond bellen, laat hij weten dat hij de attractie inderdaad aan het opbouwen is. “Morgen zijn er nog inspecteurs, daarna hebben we een finalekeuring en dan moet het klaar zijn”, zegt hij.

Volgens Moonen is de attractie de afgelopen weken meermaals getest, door hem zelf en door de NVWA. Op de vraag of nu duidelijk is geworden hoe het ongeluk kon gebeuren, geeft hij geen antwoord. “Ik mag er nog niks over zeggen, zolang het onderzoek loopt”, zegt hij. “Maar we staan niet voor niks op te bouwen. Vrijdagmiddag hopen we groen licht te krijgen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat dat goedkomt.”

Een woordvoerder van de NVWA kon woensdagavond nog niet bevestigen dat het onderzoek bijna is afgerond. Ook kon hij niet zeggen of de attractie veilig genoeg is om weer open te gaan.