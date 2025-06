Joep en Mijke hebben een school voor zichzelf: 'Je kunt alles doen'

De container gevuld met schoolmeubilair staat al voor de deur, de verhuisdozen worden ingepakt, maar toch staan er nog een paar fietsen op het schoolplein. De tweedejaarsleerlingen van Het Hooghuis in Heesch zijn de enigen die nog les krijgen in het gebouw aan de Schoonstraat.

Ook Mijke (14) merkt het verschil. "Het is echt rustig. Je kan alles doen wat je wil en overal in de school zijn. Ook de vierdejaars zijn er niet meer dus is het nog rustiger. Dat is wel gek, maar ook wel fijn."

Nu de examens achter de rug zijn en de derdejaars al op andere locaties van scholengemeenschap Hooghuis zitten, heerst er rust in het gebouw Alleen Joep van Boxtel, Mijke Smeets en hun klasgenoten lopen nog rond op de school. "Het is best grappig. Je kunt alles doen wat je normaal niet zou doen. Door de aula rennen en een beetje kloten met elkaar", vertelt Joep (14) tegen Dtv Nieuws .

Het gebouw is nog niet leeg. Vier lokalen worden nog gebruikt voor onderwijs. Zo geeft een van de leerlingen woensdag nog een spreekbeurt over de Ford Mustang. Na de toetsweek en de diploma-uitreiking wordt het gebouw begin juli helemaal leeggehaald.

Een logistieke operatie waar de conciërges al lange tijd op voorbereid zijn. Een groot deel van het schoolmeubilair verhuist naar andere locaties van Het Hooghuis.

Nieuwe werkplekken

Datzelfde geldt voor de leerlingen en docenten. "Aan het begin hebben we duidelijk vertelt dat er voor iedereen een plekje is binnen Het Hooghuis. Bij mij weten worden alle locaties voorzien van collega’s die op dit moment in Heesch werken", zegt directeur Ester van Eggelen.

Pascale van der Burg, al elf jaar docent Engels in Heesch en ooit zelf leerling op de school, verhuist na de zomer naar Hooghuis ZuidWest in Oss: "Het is heel erg dubbel. Aan de ene kant zijn we al twee jaar voorbereid op de sluiting. Dus weten we hoe de toekomst eruit ziet. Maar tegelijkertijd is het jammer en had ik gehoopt hier nog veel langer te mogen werken."

"Het is vervelend, want het is een kleine school waar je makkelijk rondloopt en iedereen je kent", vindt leerling Joep. "Maar aan de andere kant is het ook fijn, want je kan naar een nieuwe school en nieuwe mensen leren kennen", vindt Mijke.

Ook de leerlingen hebben inmiddels allemaal een andere school gevonden. Zowel Joep als Mijke gaan naar een school in Oss.