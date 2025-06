112-nieuws: Auto raakt meerdere verkeersborden en komt op z'n kant in de berm bij A58 • Aanslag op huis waar man en kind wonen, deur aan gruzelementen

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:34 Auto raakt meerdere verkeersborden en komt op z'n kant in de berm bij A58 Op de snelweg A58 bij Tilburg-Centrum West is donderdagochtend rond half zeven een auto op zijn kant terechtgekomen. Twee rijstroken waren daardoor afgesloten. Richting Breda stond daardoor 30 minuten vertraging. Lees verder Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.