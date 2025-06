Afperser die miljoenen eiste van Frits van Eerd moet een jaar de cel in

Voor het afpersen van Frits van Eerd, de oud-topman van Jumbo, heeft Olaf H. (38) een celstraf van twee jaar gekregen, waarvan een jaar voorwaardelijk. Dat betekent dat hij een jaar de cel in moet. Mustapha Y. (42) die hem hielp bij de uitvoering kreeg een taakstraf van 200 uur, zo bleek donderdag in de rechtbank in Den Bosch.

'Doorgeefluik en goede vriend' Hoofdverdachte Olaf H. hield vol dat hij slechts een doorgeefluik was en Mustapha Y. had alleen zijn goede vriend Olaf geholpen met het schrijven en bezorgen van een brief en telefoon bij Frits van Eerd thuis in Heeswijk-Dinther.

De rechtbank ziet dat Olaf H. de bedenker was van de afpersing en dat Mustapha Y. uit Helden een louter uitvoerende rol had door de dreigbrieven te bezorgen. Hij krijgt een taakstraf van 200 uur en een celstraf van 540 dagen, waarvan 514 voorwaardelijk. Hij hoeft hierdoor niet terug de cel in, omdat hij al 26 dagen in voorarrest heeft gezeten.

De twee mannen probeerden in 2023 Van Eerd af te persen voor ruim 2,1 miljoen euro. Ze stuurden dreigbrieven en brachten die ook persoonlijk langs bij het huis in Heeswijk-Dinther waar Frits van Eerd met zijn gezin woont.

Olaf H. had al jaren contact met Van Eerd en werd ook tot na de aanhouding van de Jumbo-topman - wegens witwassen in september 2023 - voor vele tonnen gesponsord door Jumbo, dankzij de bemiddeling van Frits van Eerd.

‘Die jongen van de cross heeft geld van de baas geleend en dat moet terug. Je krijgt nu een kans om het op te lossen’, schreven de mannen in een van de brieven aan Van Eerd. De officier van justitie legde tijdens de zitting uit dat de brieven vol staan met dreiging van een onbekende baas die een geheim over Van Eerd zou onthullen. Maar als er betaald werd, zou alles goed komen.

Olaf H. gebruikte verhalen over corruptie en witwassen in de motorcrosswereld om in contact te komen met Frits van Eerd. En daarin dook ook de naam op van Theo E., die hoofdverdachte is in de witwaszaak rond hem en Van Eerd. De zaak die volgende week in Groningen dient. Die E. zou gezegd hebben dat ‘als je een ton zwart betaalt, je er twee ton sponsoring van Jumbo wit voor terugkrijgt’.

Na een maand nam Van Eerd toch maar contact op met Olaf H. en vanaf de volgende dag was Jumbo ineens sponsor van Riley Racing van teambaas Olaf H. En dat deed vele wenkbrauwen fronsen in de motorcrosswereld, want dat team stelde weinig voor.

'Geld moest terug'

Toen Frits van Eerd eenmaal was opgepakt en Jumbo stopte met sportsponsoring bedacht Olaf H. een nieuw plan om aan geld te komen, zo legde de officier van justitie tijdens de zitting uit. Hij ging dreigbrieven bezorgen in Heeswijk-Dinther. In een van die brieven stond dat ‘er door hun baas voor 2 miljoen geïnvesteerd was in cryptotelefoons en dat geld moest terug’. Met rente en met aftrek van al wat betaalde kosten, kwamen de afpersers uit op 2,125 miljoen euro.

Van Eerd had meteen door dat het om Olaf H. moest gaan en lichtte de politie in. Die pakte de twee mannen vervolgens op, omdat ze wilden profiteren van de lastige situatie van Van Eerd.

De officier van justitie eiste twee weken geleden dertig maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk tegen Olaf H. Tegen Mustapha Y. eiste hij, naast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, een werkstraf van 240 uur.

Frits van Eerd zelf wordt door het OM verdacht van corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. In deze video zie je meer over de zaak tegen Van Eerd: