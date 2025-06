Vrouw bijna gewurgd met schoenveter in GGZ-instelling, man krijgt tbs

Bas K. (38) uit Grave krijgt tbs met voorwaarden opgelegd omdat hij vorig jaar in een instelling in Helmond bijna een mede-patiënte om het leven bracht met een schoenveter. De rechtbank in Den Bosch negeert hiermee het advies van de reclassering om de man tbs met dwangverpleging op te leggen.

K. had een medepatiënte van de GGZ Helmond bijna vermoord door ineens een schoenveter strak om haar hals te trekken. Meerdere medewerkers wisten het leven van de vrouw te redden door meteen op Bas K. te duiken en de stikkende vrouw te bevrijden. De rechtbank ziet ook wel in dat Bas K. volledig ontoerekeningsvatbaar was op dat moment. De man zat in een psychose en was daarom opgenomen. K. wordt ontslagen van alle rechtsvervolging, zoals dat heet. En hem wordt een behandeling opgelegd in de vorm van tbs met voorwaarden. Het is wel opvallend dat de rechtbank deze mildere vorm van tbs oplegt, maar volgens de rechtbank heeft tbs met voorwaarden ook voldoende kans van slagen.