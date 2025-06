'I love Mierlo' als toeristenmagneet: 'Mooi met die kersen'

In Amsterdam werden in 2018 de letters ‘I amsterdam’ op het Museumplein weggehaald omdat het te druk werd met toeristen die ermee op de foto gingen. In Mierlo durven ze het gewoon aan: daar staat sinds een paar weken bij de molen - in het centrum van het dorp - ‘I love Mierlo’. Het hartje in het woord ‘love’ wordt gevormd door de steeltjes van twee kersen, de trots van het dorp.

Het duurde uiteindelijk nog twee jaar en het kostte heel wat overleg, maar nu staan de letters onderaan de voet van de heuvel waar de standerdmolen staat, in het hart van het dorp. "In feite is het een vette knipoog naar vergelijkbare landmarks in wereldsteden als Berlijn en New York", stelt Jos. Hij noemt het voor zichzelf bovendien de 'kers op de taart', want binnenkort gaat hij met pensioen en stopt hij na 37 jaar als slager in het dorp.

Het idee voor deze nieuwe 'attractie' komt van keurslager Jos van Baars. “Ik kijk vanuit mijn winkel recht op de letters en zie sinds ze er staan regelmatig mensen die ermee op de foto gaan", vertelt hij trots. “Twee jaar geleden was ik met mijn vrouw en dochter op vakantie in Fuerteventura toen ik dit beeld met de kersen bedacht. Ze zeiden dat ik gek geworden was, maar nu staat het er."

Mierlo schaart zich met deze uiting in een illuster rijtje, denk aan: Valencia, Curaçao, New York, Genève en Berlijn. Hier oefenen soortgelijke letters grote aantrekkingskracht uit op toeristen. De Volendamse visboer, die met zijn kar tijdens de Mierlose markt net naast de letters staat, is wel wat gewend als het gaat om toeristen in zijn eigen dorp. “Als het hier net zo druk wordt, dan kun je je borst natmaken", zegt hij deze donderdag lachend. “Dat logo met die kersen en dan die molen, het is prachtig. Maar of het hier net zo druk wordt als in Volendam, dat weet ik nog niet.”

Een moeder zet haar zoon op de foto naast de letters. “Ik vind het leuk! Mijn zoon studeert in Berlijn en is een paar dagen thuis. Nu hebben we meteen een mooie foto", zegt ze lachend. Haar zoon vertelt dat hij soortgelijke letters ook in Boedapest en Amsterdam heeft gezien. “Hier is het natuurlijk een trekpleister voor het dorp. En het is ook mooi, met die kersen.”

Een medewerker van de Bruna, die dagelijks uitkijkt op de nieuwe letters, weet dat er in de eerste weken al heel wat foto’s zijn gemaakt. “Veel vakantiegangers van familiepark ’t Wolfsven en mensen uit Mierlo zelf. Ik heb al veel foto's op Facebook voorbij zien komen. Het is een goede aanwinst voor het dorp." Zelf heeft ze nog geen foto met de letters.

Geen probleem, want gelukkig is er een verslaggever van Omroep Brabant die er wel even een voor haar wil maken.