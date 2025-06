Pauw Jeroen overleden: terras-mascotte stal mosselen én harten van gasten

‘Jeroen Pauw’, de pauw die achttien jaar lang over het terras van restaurant Het Hooihuis in Roosendaal flaneerde, is overleden. Het dier laat een onvergetelijke indruk achter bij het personeel en de gasten. "Soms pikte hij gewoon de mosselen uit de pan."

Jeroen hoorde vanaf moment één bij Het Hooihuis. "We hebben hem overgenomen van een boer toen we het restaurant begonnen", vertelt Luuk de Man, mede-eigenaar van Het Hooihuis. "Het leek ons leuk als er een pauw rondliep op het grote terras." Frietje scoren

Het dier kreeg elke ochtend eten, en bleef daarom trouw in de tuin rondbanjeren. Maar hij wist dat er meer te halen viel. "Op het begin van het seizoen was hij altijd wat schuw, maar later in het seizoen werd hij steeds tammer. Dan stond-ie naast een tafel en moesten we hem daar wegjagen. Hij wist altijd dat er nog wel ergens een frietje of stukje brood te scoren was. Soms pikte hij gewoon de mosselen uit de pan." Jeroen was niet te missen op een vol terras. "Als hij op zijn plek in de boom zat, liet hij regelmatig dat welbekende pauwengeluid horen. Het hele terras moest dan lachen."

Jeroen stoot wijn van de tafel

Af en toe veegde de pauw met zijn staart per ongeluk een wijntje van tafel. "Er gebeurden wel meer van die dingen", vertelt De Man. "Ooit lag er een hond onder een tafel. Die zag Jeroen, hij ging erachteraan, maar zat met zijn riem nog vast. De tafel ging mee. Gelukkig wist Jeroen altijd te ontkomen." Zo nu en dan maakte hij een uitstapje. "Dan werden we gebeld door bedrijven uit de omgeving: 'Hij staat hier op de parkeerplaats!' Maar hij kwam altijd terug naar zijn eigen stekkie." Mascotte

Jeroen groeide uit tot een soort mascotte. "Of een gimmick", lacht De Man. "We noemden hem natuurlijk ludiek 'Jeroen' zodat het 'Jeroen Pauw' werd. We postten regelmatig iets over hem op social media en onze nieuwsbrief werd door hem 'ondertekend'. Zo ging het een beetje een eigen leven leiden." De gasten gaan hem missen, merkt De Man nu al. "Veel gasten vertellen hoe erg ze het vinden. Op social media worden een hoop foto's van Jeroen gedeeld." Op Facebook regent het reacties op het nieuws. Honderden mensen reageren op de dood van de pauw. "Na achttien jaar gekwetter, een groot ego en kleine vleugels is hij gevlogen. Dag Jeroen, Het Hooihuis is stil zonder jou", schrijft Tamara. En Lisanne zegt: "Verdrietig nieuws. Hij heeft absoluut een prachtig pauwen-leven gehad bij jullie."