Vliegeninvasie drijft inwoners tot wanhoop: 'Word gewoon belaagd'

Ze zitten op je lijf en ze maken je het leven zuur in je huis of tuin. “Om gek van te worden”, vat Ginger van den Oever uit Heerle haar frustratie samen. Net zoals haar dorpsgenoten wordt ze al wekenlang ‘geterroriseerd’ door vliegen, heel veel vliegen. Volgens de mensen in Heerle is het nabijgelegen afvalverwerkingsbedrijf de oorzaak van de insecteninvasie.

De mensen in het dorp blijven deze dagen daarom liever binnen, met de deur dicht. Ook Alwin Roepers ondergaat zijn lot. Normaal gesproken doet hij geen vlieg kwaad, maar nu moeten zijn gevleugelde kwelgeesten er massaal aan geloven. In een hoek van zijn tuin heeft hij een vliegenlokzak opgehangen die bijna tot aan de rand toe is gevuld. “Hier zitten honderden, misschien wel duizenden vliegen in.” Het afvalverwerkingsbedrijf van Renewi in het buitengebied van Heerle ligt op zo’n vierhonderd meter afstand van de dorpsrand. Het is er een komen en gaan van vrachtwagens met onder meer huishoudelijk afval. Op de locatie wordt het afval gescheiden zodat het elders kan worden verwerkt in herbruikbare grondstoffen.

"Uiteraard sluiten we onze ogen niet voor de zorgen in de omgeving.”

Woordvoerder Fien De Smet van het bedrijf vindt het ‘heel vervelend’ dat omwonenden overlast ervaren. “Op onze locatie hebben we zelf geen opvallende toename van vliegen waargenomen. Maar uiteraard sluiten we onze ogen niet voor de zorgen in de omgeving.”

Volgens het bedrijf kan de vliegenplaag veroorzaakt zijn door de staking bij de afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Begin deze maand hielden de centrales de deuren op slot uit protest tegen de plastic-heffing. De nieuwe regeling bepaalt dat niet de makers van de plastic producten moeten opdraaien voor de heffingen, maar de bedrijven die het plastic verwerken. De afvalverwerkers vinden dat oneerlijk. Door de staking bleven de verbrandingsovens drie dagen leeg. Ondertussen hoopte het afval op locaties zoals in Heerle zich op. “In combinatie met hoge zomerse temperaturen kan dit bijdragen aan een toename van vliegen en daarmee aan overlast. We zijn volop bezig met het afvoeren van het afval om eventuele hinder zo snel mogelijk te beperken”, zegt De Smet.

Ginger van den Oever is de vliegenoverlast meer dan beu (foto: Erik Peeters).

“Ik woon hier vijf jaar en ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Ik kan nu niet buiten eten, want ik word gewoonweg belaagd. Het ziet zwart van de vliegen. Ik vind het vooral ook ontzettend smerig wanneer je weet waar ze vandaan komen”, verzucht Ginger. Renewi zegt toe ‘graag’ mee te willen werken aan een onderzoek om mogelijke bronnen van overlast in de omgeving in kaart te brengen en waar nodig aan te pakken. De Smet: “We nemen de signalen serieus en danken omwonenden voor hun geduld en begrip.”

"Wij willen ook genieten van de zon, zonder gezoem of gekietel.”

Alwin en Ginger zijn blij dat het bedrijf openstaat om mee te denken over een oplossing. Ginger: “Hoe ze de overlast moeten aanpakken weet ik niet: ik ben geen expert. Voor ons is alleen maar van belang dat ze er iets aan doen. Want ook wij zouden weleens lekker willen genieten van de zon, zonder gezoem of gekietel.”