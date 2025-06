Triathlon zonder zwemmen, blauwalg verpest sportevenement

Niet alleen de hitte, ook de aanwezigheid van blauwalg speelt de triathlon van Oud Gastel parten. De organisatie van het sportevenement dat zaterdag plaatsvindt, heeft moeten besluiten de drie langste afstanden te annuleren en het zwemonderdeel bij de andere wedstrijden helemaal te schrappen. Deelnemers hoeven nu alleen te lopen en te fietsen. Ook voor hardloopevenement De Maasdijk heeft het warme weer gevolgen, daar is het onderdeel marathon geschrapt.

Deelnemers moesten voor de triathlon oorspronkelijk zwemmen in de Vliet. Leek er eerder deze week bij het proefzwemmen nog niks aan de hand, woensdag werd de blauwalg gezien. In overleg met diverse instanties onder wie de gemeente Halderberge, het Rode Kruis en het waterschap heeft de organisatie uiteindelijk moeten besluiten maatregelen te nemen en het zwemmen te schrappen. “Een beslissing die niet lichtvaardig is genomen”, stelt de organisatie.

“We hebben serieus gekeken naar een alternatieve zwemlocatie, maar dat bleek op zo’n korte termijn niet voor elkaar te krijgen. Ook hebben we eerst ingezet op extra maatregelen tegen de hitte, zoals extra waterposten en verzorging van onze vrijwilligers.”

Uiteindelijk hebben de combinatie van blauwalg en de extreme weersvoorspelling geleid tot gedeeltelijke afgelasting van het evenement. Op de kortere afstanden wordt nu alleen hardgelopen en gefietst. Ook zijn de starttijden vervroegd. “Met pijn in het hart hebben we het programma moeten aanpassen. Veiligheid van deelnemers én vrijwilligers staat altijd voorop”, laat de organisatie weten.

De 39ste triathlon stond in het teken van 750 jaar Oud Gastel.

De Maasdijk

Ook bij hardloopevenement De Maasdijk zeggen ze gedwongen te zijn het programma aan te passen. De marathon verdwijnt van het programma, maar alle overige onderdelen worden als gepland afgewerkt. Ook omdat de organisatie gewend is om te gaan met warm weer, zei Marco Leenders, voorzitter van atletiekvereniging Oss '78 al eerder tegen Omroep Brabant. "We zijn er eigenlijk op ingericht dat het warm wordt, hitte is geen uitzondering meer."

Alle hardlooponderdelen starten om het warme weer wel een uur later, namelijk even na zeven uur 's avonds. Ook zegt de organisatie goed te letten op de deelnemers en mensen uit de wedstrijd te halen als dat nodig is. Ook zijn er veel waterposten ingericht. De deelnemers aan de wandelonderdelen kunnen 's morgens een uur eerder starten.

Extreme hitte

Woensdag werd bekend dat meer sportevenementen in Brabant vanwege de te verwachte extreme hitte mogelijk niet doorgaan. Zo is een voetbaltoernooi in Helmond afgelast en gaat de Halve Marathon van Roosendaal zeer waarschijnlijk niet door.