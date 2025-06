Kringloop helemaal klaar met zooi die ze krijgen: 'Zijn geen stort'

Vies ondergoed, een frituurpan waar de kroketten nog inzitten: het zijn zomaar wat voorbeelden van onbruikbare troep die wordt ingeleverd bij kringloopwinkel Vincentius in Boxtel. De winkel ziet de laatste tijd een toename van totaal onbruikbare spullen. Met een flyeractie wil Vincentius de inzameling van de troep een halt toeroepen.

"Om misverstanden te voorkomen: Vincentius is natuurlijk blij als mensen spullen brengen", begint Hendrien Dercksen van de Boxtelse kringloopwinkel. Maar dan moeten het wel spullen zijn die goed zijn en verkocht kunnen worden. En juist daar gaat het soms mis. Op een binnenplaats achter de winkel staat een rij met kliko's vol met rotzooi die is ingeleverd. Ondergoed met gaten erin bijvoorbeeld. Of vieze pannen. "Eigenlijk moeten mensen zich afvragen of ze dat zelf nog zouden willen kopen", zegt Hendrien. "De meeste spullen die mensen brengen zijn fantastisch, zoals gestreken handdoeken, maar helaas zitten er ook valse noten tussen. Kapotte schoenen, gaten in de zolen.. we komen van alles tegen", zegt Hendrien. "Het wordt teveel, we hebben steeds meer mensen om het uit te sorteren. Zeker een tot twee keer per week moeten wij naar de milieustraat."

Kliko's met onbruikbare troep (foto: René van Hoof).

Soms worden er zelfs vuilniszakken met troep voor de deur gezet, als de kringloopwinkel gesloten is. "Het kan zijn dat mensen denken: we zetten vast wat zakken met kleding neer, maar we hebben ook gehad dat het eigenlijk gewoon een zak met afval is, die gewoon naar de stort moet", zegt Hendrien. Ze vermoedt dat sommige mensen het onbewust doen, maar dat ook de gestegen kosten bij de milieustraat een rol spelen. "Wij denken dan vanuit onze filosofie: ze zullen het wel niet kunnen betalen. Maar we kunnen ook niet te lief zijn." Wekelijks brengt de kringloopwinkel zo'n 25 kliko's met afval naar de milieustraat. "We zoeken alles uit en splitsen alles. IJzer bij het ijzer en plastic bij het plastic. Het landelijke beleid is dat de kringloopwinkels over een paar jaar nog maar zo'n 10 procent naar de vuilstort mogen brengen, van alles wat er binnen is gekomen", zegt Hendrien. Bij de kringloop maken ze het regelmatig mee dat mensen de inboedel van een overleden familielid binnenbrengen, zonder er zelf naar te kijken. "Dan tref je ook een mand met krulspelden of medicijnen aan", zegt Hendrien. Voorbeelden van wat onbruikbaar is zijn er te over: "De frituurpan, waar nog kroketten inzaten, is wel een extreem voorbeeld. Maar we hebben ook wel eens een zak met diepvriesproducten gehad, die al aan het ontdooien waren. En heel vies ondergoed of vieze lakens, kapotte kussens."

Kapotte schoenen (foto: René van Hoof).