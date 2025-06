Eugénie leefde tien jaar toe naar dit rapport over haar adoptie

Het is een emotionele dag voor moeders en kinderen die van elkaar gescheiden zijn in afstandshuizen zoals Moederheil in Breda en Huize In De Bocht in Goirle. Tussen 1956 en 1984 werden in Nederland zeker vijftienduizend jonge moeders gedwongen afstand te doen van hun kind, omdat ze ongehuwd zwanger waren. In die tijd was dat een schande. Donderdag is er een rapport verschenen over die donkere periode.

Ook de moeder van Eugénie Smits van Waesberghe moest afstand doen van haar dochter. Ze zou haar niet zelf kunnen opvoeden werd gezegd. Eugénie wacht al tien jaar op erkenning van het leed dat haar is aangedaan. Haar geschiedenis van gedwongen afstand en adoptie beheerst Eugénies hele leven. "Ik voel me erkend vandaag, door wat er gezegd is door voorzitter Micha de Winter van onderzoekscommissie. Maar ik heb nog niet alles gelezen. En ik weet nog niet wat alle adviezen zijn." Ook Peter van Aar uit Oss wist pas op zijn 29ste wie zijn biologische moeder was. Samen met zijn tweelingbroer werd hij in Moederheil geboren en afgestaan aan een warm adoptiegezin samen met zijn broer. Hij ervoer een hele grote diepe emotie toen hij luisterde naar de presentatie van het rapport. "Ik vind het heel fijn dat dit onderzoek is geweest. Mijn moeder heeft ons afgestaan maar het nooit los kunnen laten."