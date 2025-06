Voetbal- en hockeyclub geplunderd: cel en behandeling voor veelpleger

Veelpleger Petros O. (44) uit Breda heeft een celstraf gekregen van vijftien maanden, waarvan acht voorwaardelijk, voor een serie inbraken afgelopen winter en het helen van een dure mountainbike. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag geoordeeld. O. krijgt naast deze celstraf een fiks aantal voorwaarden, waaronder behandeling voor zijn verslavingen.

Voetbalclub DIA in Teteringen, de naastgelegen Mixed Hockeyclub en nog een andere vereniging kregen in januari ongewenst bezoek. Petros O. gooide de clubhuizen helemaal overhoop en vernielde ruiten, deuren en kassa’s. Hij was op zoek naar waardevolle spullen om drugs te kunnen kopen.

En dus zwierf Petros veel op straat, loerend op een kans om iets te verdienen. In totaal werd O. veroordeeld voor veertien inbraken afgelopen winter, want hij ging niet alleen langs bij de sportclubs. Hij reed op een gestolen mountainbike van rond de 10.000 euro en pleegde ook nog inbraken in kelderboxen van flatgebouwen en brak een auto open.

De schade die deze veelpleger maakte, was vele malen groter dan de opbrengst. Petros wist niet of er iets te halen viel: hij ging gewoon kijken en vernielde deuren en ramen. Hij vond bij een flatgebouw in de Antwerpenstraat in Breda een sleutel en ging kijken of die paste op een kelderbox. Dat was niet het geval en dus forceerde hij meerdere deuren en nam gereedschap mee.