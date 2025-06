'Bolle' Jos Leijdekkers krijgt zeven jaar cel voor smokkel 100 kilo coke

Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft de voortvluchtige Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos uit Breda, veroordeeld tot zeven jaar cel. Een Belgische rechtbank sprak hem eerder vrij voor het invoeren van minstens 100 kilo cocaïne, maar in het Belgische hoger beroep is nu besloten dat hij de celstraf toch krijgt.

Jos Leijdekkers (33) uit Breda is de meest gezochte crimineel van Nederland en al jaren voortvluchtig. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste organisatoren van de internationale cocaïnehandel en is vorig jaar veroordeeld tot 24 jaar cel. Ook is hij al verschillende keren in België veroordeeld. Meerdere straffen

Begin juni eiste het OM de ontneming van ruim 221 miljoen euro. Dat geld zou volgens justitie verdiend zijn met drugshandel. De rechtbank doet op 14 juli uitspraak in deze zaak.

De zeven jaar gevangenisstraf die 'Bolle Jos' nu krijgt opgelegd, komt bovenop de veroordelingen die hij al had in Nederland en België. Omdat hij nog op de vlucht is, worden alle vonnissen pas effectief zodra hij wordt gepakt en uitgeleverd. Nederland en België zullen dan afspraken maken. Meestal wordt de hoogste straf eerst uitgezeten, waarna de rest volgt. Uitlevering vanuit Sierra Leone

Het Nederlandse Openbaar Ministerie zegt alles op alles te zetten om Leijdekkers te laten uitleveren. Een minister uit Sierra Leone zou een paar weken geleden naar Nederland komen om daarover te onderhandelen, maar die afspraak werd geannuleerd. Door de banden die Leijdekkers heeft met de machthebbers in het land lijkt dat inmiddels steeds verder uit zicht. In deze video zie je meer over de zaak tegen Bolle Jos en wie hij is: