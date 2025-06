Fietser raakt gewond na botsing met auto op gevaarlijk kruispunt

Een fietser is vrijdagmiddag aan zijn hoofd gewond geraakt toen hij in Valkenswaard werd aangereden door een wagen. De automobilist had hem niet opgemerkt toen hij met zijn wagen vanuit de Jan Vlekkestraat de Dommelseweg opreed.

De fietser kwam tegen de voorkant van de auto terecht en daarna hard ten val. Omstanders schoten het slachtoffer te hulp. De man is met hoofdletsel meegenomen naar een ziekenhuis. Op de plek van het ongeluk ligt een fietspad waar fietsers uit twee richtingen kunnen komen. Omwonenden vinden al langer dat er sprake is van een gevaarlijke verkeerssituatie.

De wagen die de fietser aanreed (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).