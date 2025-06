Pim en Olivier landden op 20 vliegvelden voor het goede doel

Pim van Berkel uit Heesch en Olivier van Dijk uit Oss maakten vrijdag een wel heel bijzondere tocht door het luchtruim van Nederland. In één dag bezochten ze twintig vliegvelden om geld op te halen voor Stichting Hoogvliegers. Rond halfnegen 's avonds kwamen ze aan op hun laatste bestemming, Breda Airport: "Volgens mij hebben we een record neergezet."

En hoe gaat dat dan, zo’n dag met twintig vluchten? "Nou, landen, vliegtuig aan de kant zetten, boterhammetje eten en weer door", lacht Pim. "We moeten ook steeds landingsgeld betalen aan de havenmeester, dus even uitstappen hoort erbij. Soms staan er ook sponsoren of bekenden op het veld, dan zeggen we snel hoi en hup, door naar het volgende."

Al straalt het plezier er vanaf bij de heren, de vrienden deden het niet alleen maar voor de lol. Ze zetten zich in voor Stichting Hoogvliegers, die zieke en gehandicapte kinderen tussen de 7 en 17 jaar een onvergetelijke vliegdag bezorgt. Inmiddels hebben ze meer dan tienduizend euro opgehaald: "We hadden niet verwacht dat we zó veel zouden ophalen."

"We mochten daar landen op baan 04-22, speciaal voor kleinere toestellen, maar vlogen wel tussen de grote jongens die naar Azië en Amerika gingen", zegt Pim trots. "Er is meer mogelijk dan je denkt, als je het maar lief vraagt."

Deze dag, 20 juni, is niet zomaar gekozen: het is de langste dag van het jaar. Want vliegen in het donker mag niet. De route liep tegen de klok in door Nederland, vanaf Eindhoven richting Gelderland en dan door naar het Noorden. Zelfs Schiphol stond op de lijst.

Aan het einde van de dag zijn ze aardig gaar, en komt er een luchtje uit de cockpit van het warme vliegtuig: "We zijn nu moe, maar het was echt een grandioze dag en het laatste stukje, terug naar thuisbasis Eindhoven, hebben we ook echt veel zin in", zegt Pim. De heren gaan vliegen in formatie; twee vliegtuigjes escorteren de helden naar Eindhoven. "En dan geven we de mensen die ons daar onthalen nog een mooi showtje."

Recordpoging

Naast de geweldige dag, en het mooie bedrag dat is opgehaald voor het goede doel hebben de twee elkaar ook beter leren kennen. "Dat is bijzonder, want we zijn al sinds de middelbare school vrienden", zegt Pim. Olivier voegt lachend toe: "Én we hebben natuurlijk gebrainstormd over het volgende project voor volgend jaar."

De huidige actie was trouwens ook nog een recordpoging. "Niet bewust, maar we kennen niemand die hetzelfde ooit heeft gedaan", zegt Olivier. "We zijn dan wel niet zo oud, maar we zijn wel even de geschiedenisboeken in gedoken. Volgens mij hebben we een record gebroken."