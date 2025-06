Wegdek opengebarsten door de hitte: N260 deels afgesloten

De aanhoudende warmte heeft ook gevolgen voor het wegverkeer. Eén weghelft van de N260, de provinciale weg tussen onder meer Gilze en Alphen, is vrijdagmiddag over de volle breedte omhooggekomen. Volgens de politie is dit een gevolg van de hoge temperaturen van de laatste tijd.

Bij de politie meldden vrijdagmiddag diverse weggebruikers dat het hen was opgevallen dat de weg was opengebarsten. Een woordvoerder laat weten dat de provincie is ingelicht en dat die ervoor gaat zorgen dat het wegdek zal worden gerepareerd. Dit gaat de hele avond en een deel van de komende nacht duren, zo is zijn verwachting. De weg zal zijn afgesloten vanuit Gilze in de richting van Alphen.