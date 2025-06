Aderlating voor FC Den Bosch: topscorer Burgering vertrekt naar Almere City

Hij maakte afgelopen seizoen in het shirt van FC Den Bosch tien doelpunten en leverde twaalf assists, Byron Burgering. Maar na één jaar vertrekt de aanvaller alweer uit De Vliert. Burgering heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij Almere City FC, dat net als FC Den Bosch komend seizoen uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. "Het doel is duidelijk: promotie, ik wil met Almere City FC terug naar de Eredivisie."

Burgering (24) begon zijn profcarrière bij FC Eindhoven. Na een avontuur bij het Poolse Miedz Legnica en een sterke periode bij amateurclub GVVV (104 wedstrijden, 48 goals) maakte hij vorige zomer de overstap naar FC Den Bosch. Burgering kwam in alle 38 de competitiewedstrijden in actie en was ook op dreef in de play-offs. FC Den Bosch strandde in de halve finales en blijft dus in de Keuken Kampioen Divisie.