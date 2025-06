Deze chefkok laat Michelinster liggen en gaat weer schol met friet bakken

De cirkel is rond voor Cas Pikaar. Het is half elf ’s avonds als hij in zijn restaurant in Hilvarenbeek de laatste desserts de keuken uitstuurt. Zijn sterrenzaak Pikaar draait als een tierelier, maar toch zwaait hij af. Hij gaat terug naar Riethoven en begint een zaak in het pand waar hij als dreumes op de biljarttafel klom en als puber zijn eerste coquilles leerde bakken.

Met het restaurant gaat het eigenlijk hartstikke goed. “Het is druk en we koken echt op niveau", zegt Cas. Maar hij merkte dat hij zichzelf een beetje kwijtraakte in de druk die de Michelinster met zich mee bracht: "Ik dacht: voor wie ben ik eigenlijk aan het koken?” Het leidde ertoe dat hij veel aan het koken was vanuit een soort 'keurslijf'. "Terwijl ik juist verliefd ben geworden op koken vanwege de vrijheid. De spontaniteit. Dat je met een goed product en je gevoel iets moois neerzet.”

"Ik wil de vrijheid hebben om er voor álle gasten te zijn."

Toen hij in het pand in Riethoven was, dat te koop stond, klikte alles in één seconde. “Dit was thuiskomen”, zegt hij. Hij kent het pand al als de oude buurtkroeg die het vroeger was: “Hier kwam mijn opa een biertje drinken, terwijl ik als dreumes op de biljarttafel zat”, lacht hij.

Later, toen het café werd overgenomen en het een restaurant werd, ging hij er werken. “Dit is waar ik als leerling leerde koken en de liefde voor het vak ontdekte.” Het lijkt een trend in de horecawereld. Ook collega sterrenkoks verruilden hun sterren voor bistro’s. “Uit eten gaan, gaat om gemak en om plezier, steeds minder gasten lijken uren achtereen te willen tafelen."

Kelly en Cas runnen samen restaurant Pikaar in hartje Hilvarenbeek (foto: Collin Beijk).