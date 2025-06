Taxichauffeur beroofd van auto, autodief veroorzaakt ongeluk

Een taxichauffeur is in de nacht van vrijdag op zaterdag met geweld beroofd van zijn auto vanaf een standplaats aan de Burgemeester Brokxlaan in Tilburg. De autodief ging er met de taxi vandoor en veroorzaakte verderop een ongeval. Bij dat ongeluk raakte een vrouw gewond. De politie moest een stroomstootwapen gebruiken om de man aan te houden.

De chauffeur vertelde dat hij om tien over half twaalf op de taxistandplaats benaderd werd door de man. Hij zou een taxi zoeken en stapte in. De chauffeur vertrouwde het niet en probeerde de man uit zijn auto te krijgen. De chauffeur kreeg vervolgens klappen en werd uit z'n auto geduwd. De verdachte ging er met de taxi vandoor.

Meerdere politie-eenheden werden ingezet om de autodief te vinden. Op de kruising Ringbaan-Zuid en Winkler Prinslaan botste de taxi op een auto. De chauffeur ging er vervolgens te voet vandoor en weigerde te stoppen. Agenten gebruikten een stroomstootwapen om de man te stoppen. Hij moest eerst behandeld worden aan zijn verwondingen en is daarna aangehouden. Hij wordt zaterdag verhoord.