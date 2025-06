Brute juwelenroof: daders slaan ruiten in en halen vitrines leeg

Een juwelier aan de Grotestraat in Drunen is zaterdagochtend beroofd. Rond vijf uur is de ruit vernield en zijn de vitrines leeggeroofd. De daders stapten daarna in een auto en reden op hoge snelheid weg, zo meldt de politie.

Volgens getuigen waren er waarschijnlijk vier daders die met grof geweld de pui van de juwelierszaak vernielden. Daarna gingen ze er met een onbekende buit vandoor.

De verdachten zijn gevlucht in een grijze auto, mogelijk een Volkswagen, richting Nieuwkuijk. Na een korte achtervolging op de A59 wisten ze te ontkomen. Hoe groot de schade is, wordt nog onderzocht maar volgens de politie loopt het in de papieren. De vitrines aan de voorzijde aan de rechterkant zijn helemaal leeggehaald. Ook is geprobeerd om het rolluik bij de deur te forceren. De politie doet onderzoek naar de diefstal, ze spreekt met mensen in de buurt. De eigenaar geeft aan dat hij erg geschrokken is, verder wil hij niet inhoudelijk reageren.