Angstaanjagend geluid houdt inwoners uit hun slaap: 'Heel veel excuses'

Inwoners van Helmond lagen in de nacht van vrijdag op zaterdag niet alleen van de hitte wakker. Er klonk tot in de wijde omgeving een surrealistische bak herrie, door iemand treffend omschreven 'alsof er een dinosaurus wordt geslacht'.

Inwoners vroegen zich op sociale media dan ook massaal af waar dat brullende en piepende geluid midden in de nacht vandaan kwam. "Wat een ellendig geluid, mijn hond is in paniek!", reageert iemand in een Helmondse facebookgroep. "Ik dacht dat mijn buurman Jurrassic Parc keek", schrijft een ander. "Alsof er een kudde mammoeten ontsnapt is", reageert de volgende.

"Heel veel excuses voor de overlast, dit heeft de gemeente zich niet gerealiseerd."

Het bleek te gaan om werkzaamheden aan het asfalt op de brug aan de Engelseweg. Daar werd midden in de nacht het asfalt vanaf geschraapt en dat zorgde voor meer overlast dan de gemeente had verwacht.

"Heel veel excuses", zegt de woordvoerder van de gemeente Helmond de volgende ochtend. "We hebben ons niet gerealiseerd dat het zoveel herrie zou maken. De gemeente vernieuwt wel vaker asfalt. Dat afschrapen zorgt dan niet voor zoveel geluidsoverlast." "Doordat het zo warm was konden de werkzaamheden pas laat in de avond beginnen", legt de gemeentewoordvoerder uit. "Dat zou normaal gesproken niet veel problemen moeten opleveren. Deze keer ging het niet over een weg, maar over een brug waar een harde epoxylaag zit onder het asfalt. Dat zorgt voor extra herrie. Doordat het een brug is over water, werkt dat ook nog eens als een klankkast. Dit verklaart achteraf de enorme overlast."

"Normaal levert dit niet zoveel problemen op."