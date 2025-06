Het is heet! Zo koel je het snelst je drankje

Het is bloedheet dit weekend, echt weer om zo min mogelijk uit te voeren en lekker in de schaduw te vertoeven met een drankje in de hand. Maar hoe krijg je een biertje eigenlijk zo snel mogelijk op de juiste temperatuur? Dat ligt anders dan je misschien zou verwachten.

Eline Jurgens en Laurens Vedder werken als docent bij de opleiding chemie van Avans Hogeschool. Zij deden de ultieme test om te achterhalen hoe jij je drankje het snelst kunt koelen. Ze testen drie manieren:

Je flesje koelen in ijs met water

Je flesje koelen in ijs met zout

Je flesje koelen in ijs met zout en water

De ultieme test door Eline (foto: Omroep Brabant).