De Energizer draait weer na ongeluk met 14-jarig meisje

Na weken stilstand draait de kermisattractie van Niek Moonen uit Tilburg weer op een kermis. Zijn Energizer stond sinds eind april stil, nadat een 14-jarig meisje uit de draaiende attractie was gevallen. Dat gebeurde in Hilversum. Ze brak haar arm.

Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog steeds onderzocht. Toch mag de Energizer weer draaien nadat hij verschillende keren is getest door de NVWA. Dat bevestigt de kermismeester. Vrijdag was de laatste controle, die goed is verlopen.