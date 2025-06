Brabantse bomen zorgen voor nodige schaduw op Amsterdams feestje

De honderdduizenden bezoekers van het festival 'Op de Ring' in Amsterdam maken dankbaar gebruik van Brabantse schaduw. Het is heet op het asfalt, behalve onder de 750 bomen uit Cuijk. Die zijn geplaatst als onderdeel van het feest waarbij 750 jaar Amsterdam wordt gevierd.

De bomen vormen een stukje bos op de snelweg A10. Daar is 15 kilometer weg afgesloten om plaats te maken voor ongeveer 280.000 bezoekers en verschillende activiteiten. Zo is er muziek, sport, kunst, eten en drinken en dat bos uit Cuijk.

In de middag loopt de temperatuur van het asfalt op tot 50 graden. Het publiek zucht en zweet en klaagt zaterdag dan ook over de hitte en de spaarzame plekken met schaduw.. Het Brabantse bos is hierdoor een zeer gewilde plek op het festivalterrein geworden.