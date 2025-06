Drinken lukt op toernooi beter dan voetballen: 'Alleen gekken staan hier'

Het kunstgras deed pijn en sommige teams haakten liever eerder af om zo snel mogelijk de schaduw en een drankje op te zoeken. Terwijl andere organisatoren in de regio evenementen afbliezen of het schema ervan aanpasten, werd zaterdag op sportcomplex Tussen de Leyen in Bavel doorgevoetbald. Zonder grote problemen. Maar niemand kon eromheem: ook bij het toernooi om de NOAD cup, een voetbaltoernooi voor grotendeels amateurs, speelde de hitte een grote rol.

“Uiteraard hou je het weer in de gaten dus we hebben wel wat maatregelen genomen. Er staan overal bakken met water en sponzen en we delen ook ijsjes uit waar nodig”, vertelt organisator Thijs Kroezen. "We adviseren om heel veel water te drinken, maar we zien dat er ook andere drankjes gedronken worden om koel te blijven.”

"Alleen gekken staan hier."

Het is duidelijk te merken dat de spelers geen ervaring hebben opgedaan in de hitte van de Spaanse of Braziliaanse voetbalcompetitie. “Helaas hebben we verloren in de kwartfinale maar dat is niet erg, want de hitte, die was wel erg, nu kan ik lekker afkoelen.” Vertelt een speler uitgeteld langs de lijn. “Ik moet helaas zo nog een keer, mijn voeten branden van het kunstgras. Alleen gekken staan hier, liefhebbers noemen we die”, verzucht een lotgenoot in de andere dug-out. Terwijl de laatste teams strijden om zich winnaar te mogen noemen van dit toernooi stromen de bankjes en tafeltjes, in de schaduw, vol met uitgeschakelde teams en hun supporters. Het drinken lukt naar eigen zeggen een stuk beter dan het voetballen vandaag.

Veel mensen zochten de schaduw op (foto: Omroep Brabant).

"Spelers staan te popelen, ik denk dat het clubliefde is."

Ondanks de hitte is de sfeer goed op de velden van RKVV Jeka en ook aan de opkomst is niks af te dingen. “We hebben 60 deelnemende teams, we spelen 7 tegen 7 maar de meeste teams bestaan eigenlijk uit ongeveer tien supporters. Al met al zijn er hier een man of duizend man“, legt Kroezen uit. Volgens een aantal supporters komt dat juist, omdat het hier om een toernooi gaat speciaal voor de supporters van Eredivisieclub NAC Breda. “Ik denk dat hier vijfhonderd man stonden te popelen vanmorgen om die wedstrijdjes te gaan voetballen”, laat een bezwete voetballer weten. “Ik denk dat het clubliefde is, de saamhorigheid, samen een biertje drinken. Wij vinden hier elkaar al vijf jaar lang dus dat is mooi. Of het nou 30 graden is of -10, NAC-supporters vinden elkaar altijd.”

Oud NAC spits Ralf Seuntjens en organisator Thijs Kroezen omhelzen elkaar (Foto: Omroep Brabant)