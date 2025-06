Auto raakt van snelweg in de sloot: één rijstrook uren afgesloten

Op de snelweg A50 bij Schaijk is zaterdag aan het eind van de middag een ongeluk gebeurd, wat al snel tot forse filevorming leidde. Rond kwart voor acht was de rechterrijstrook nog steeds dicht in de richting van Eindhoven.

Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt bij het ongeluk. Wel is duidelijk dat er geen ander verkeer bij betrokken was.

De wagen was op de Dassenbaan door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt. Door het ongeluk moest de rechterrijstrook worden afgesloten en dat was twee uur later nog het geval.

Behalve de politie werden ook Rijkswaterstaat en een bergingsbedrijf ingeschakeld.