Ilse van der Zanden (29) mee met Oranje Leeuwinnen naar EK voetbal

Ilse van der Zanden uit Deurne is opgenomen in de selectie van het Nederlandse vrouwenvoetbalteam, dat binnenkort begint aan de eindronden van het Europees kampioenschap. De 29-jarige speelster van FC Utrecht werd vorig jaar voor het eerst opgeroepen voor de Oranje Leeuwinnen. Sindsdien heeft de voormalig speelster van ZSV Zeilberg en van diverse nationale jeugdteams zo weten te overtuigen dat ze bij de groep blijft.

Jonker nam verder twee speelsters van PSV op in de 23-koppige groep. Het gaat om Veerle Buurman en Renate Jansen.

Verder koos Jonker voor vier Brabantse speelsters die in het buitenland voetballen. Van dat kwartet waren Daniëlle van de Donk (nog even onder contract bij Olympique Lyonnais) en Jackie Groenen (Paris Saint-Germain) er ook bij toen de Oranje Leeuwinnen in 2017 de Europese titel pakten. Jonker selecteerde verder ex-PSV-speelster Esmee Brugts (uitkomend voor FC Barcelona) en de Bredase Caitlin Dijkstra (VFL Wolfsburg).

De EK-selectie verzamelt zich maandag in Zeist om de voorbereiding te vervolgen. Het Nederlands Elftal speelt donderdag in Leeuwarden een uitzwaaiwedstrijd tegen Finland. Op 1 juli vertrekken de speelsters en het begeleidingsteam naar Zwitserland.

Speelschema:

Zaterdag 5 juli, 18.00 uur: Wales - Nederland (Luzern)

Woensdag 9 juli, 18.00 uur: Engeland - Nederland (Zürich)

Zondag 13 juli, 21.00 uur: Nederland - Frankrijk (Basel)

De selectie werd bekendgemaakt door een filmpje, waaraan werd meegewerkt door onder anderen Ron Snollebollekes Kemps, OGENE, Lieke Martens, Roxy Dekker en Frenkie de Jong.