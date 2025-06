Man (29) uit Fijnaart verdronken in een grindgat: hulp mocht niet baten

Een man van 29 uit Fijnaart is overleden nadat hij zaterdagmiddag bij het zwemmen in een grindgat van de Waal, vlakbij Ochten, in de problemen was gekomen.

Volgens Omroep Gelderland kwam er bij de hulpdiensten rond tien voor vijf een melding binnen van een ‘persoon te water’ nabij de Waalbandijk.

Hulpdiensten gingen direct op onderzoek uit en ze hebben de drenkeling uit het water gehaald. De politie meldt dat de hulp voor hem helaas te laat kwam. Volgens een 112-verslaggever landde er ook een traumahelikopter en waren er schermen geplaatst rondom het incident.

Diverse hulpinstanties werden opgeroepen (foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink).

Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink.