Op het strandje aan de Zuiderplasweg in Den Bosch is rond halfnegen zaterdagavond gevochten en gestoken. Eén persoon is hierbij volgens de politie lichtgewond geraakt.

Er zijn twee mannen aangehouden. De politie is nog bezig met een onderzoek naar de toedracht. Het slachtoffer is op het strandje behandeld door ambulancepersoneel.

Er kwamen minstens twee politiewagens naar het strandje (foto: Erik Haverhals/Fotopersbureau Heitink).

Foto: Erik Haverhals/Fotopersbureau Heitink.