Vecht- en steekpartij op strandje: man (52) raakt lichtgewond

Op het strandje aan de Zuiderplasweg in Den Bosch is rond halfnegen zaterdagavond gevochten en gestoken. Een 52-jarige man uit Den Bosch is volgens de politie lichtgewond geraakt.

De politie kreeg rond half acht melding van een vechtpartij bij het strandje aan de Zuiderplasweg. Snel daarna bleek dat er ook gestoken zou zijn. Een 36-jarige man uit Den Bosch is direct op het strandje aangehouden. Kort daarna is ook een 42-jarige man uit Den Bosch als verdachte aangehouden. Het slachtoffer is in een ambulance behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft zaterdagavond onderzoek gedaan en gaat ook zondag nog onderzoek doen. Wat de aanleiding is geweest van de ruzie, is nog niet bekend. Het slachtoffer en de verdachten worden zondag gehoord.

Er kwamen minstens twee politiewagens naar het strandje (foto: Erik Haverhals/Fotopersbureau Heitink).

Foto: Erik Haverhals/Fotopersbureau Heitink.