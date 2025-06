Garage brandt uit: ook buren gedupeerd

In een garage naast een huis aan de Mouterwei in Dommelen heeft zaterdagavond brand gewoed. De eigenaar van het pand was televisie aan het kijken toen hij plotseling een brandlucht rook. Toen hij poolshoogte ging nemen, bleek dat zijn garage in brand stond.

De hulpdiensten werden rond negen uur gealarmeerd en ze waren snel in de Mouterwei. Nog voor halftien was het vuur onder controle en kon het sein brand meester worden gegeven. De brandweer was op de terugweg van een natuurbrand op de Luikerweg en kon zodoende snel in actie komen, zo meldt BrabantAlert. De brand heeft niet alleen schade toegebracht aan de garagebox van de bewoner, maar ook aan de nabijgelegen eigendommen van de buren. Er raakte niemand gewond. Onderzoek moet uitwijzen wat de brand heeft veroorzaakt. Eerst was nog gemeld dat bij een garagebedrijf brand was uitgebroken. Later vertelde een woordvoerder van de brandweer dat er meerdere schuurtjes in brand staan.

De schade was duidelijk te zien (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

Een deel van de schade (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

De garage brandde geheel uit (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).