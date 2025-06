Vies ondergoed naar kringloop brengen, deze wetenschapper weet waarom

Van friteuses met halve kroketten er nog in, tot een bevlekt bankstel of vieze onderbroek, niks blijkt te gek. Vrijdag trok kringloopwinkel Vincentius in Boxtel aan de bel over alle rommel die ze binnenkrijgen. Het zorgt voor veel frustratie. Maar waarom brengen mensen hun afval naar een kringloop? We vroegen het aan gedragswetenschapper Kees Keizer, hij deed onder andere onderzoek naar zwerfafval en waar dat dump-gedrag vandaan komt.

Waarom wordt er zo veel onbruikbare rommel naar de kringloop gebracht?

"Het gaat vaak over dingen die nog half goed, half slecht zijn. Spullen waarvan je wel weet dat je ze eigenlijk weg zou moeten gooien, maar voor de bezitter blijkt dat net een stap te ver. De kringloop geeft dan nog een beetje een goed gevoel. Alsof je toch nog iets goeds doet met je afval in plaats van weggooien. De andere kant van de medaille is dat het enthousiasme van de bezitter van het half bevlekte bankstel waarvan een poot mist niet gedeeld wordt door anderen. Die denken: dit is gewoon afval. Wat je ook ziet is wanneer er betaald moet worden voor de milieustraat, er een categorie mensen is die de kringloop gebruiken voor grofvuil, want dan is het gratis." Wat zit er dan achter dat mensen ook vuilniszakken of vies ondergoed bij de kringloop dumpen?

"Ja bizar, dat is nog een niveau erger. Vergelijk het een beetje met je afval naast een ondergrondse container neerzetten. Het is een stapje minder erg dan je afval uit het raam gooien of in het bos dumpen. Ergens in hun asociaal gedrag, doen ze nog een poging het minder asociaal te laten lijken. Daar kan van alles achter zitten. Het is gemak of het niet meer kwijt kunnen. Er zit hoe dan ook altijd iets van eigenbelang achter."

Kliko's vol onbruikbare troep bij de kringloop (foto: René van Hoof).

Wat kunnen kringlopen daaraan doen?

"Laat vooral niet weten dat weten dat er vaak zooi gedumpt wordt. Mensen horen dan dat het vaker gebeurt. De drempel om het óók te doen, wordt dan lager. Kringlopen moet vooral vertellen dat ze verrassend mooie spullen krijgen. Vertel dat heel soms iemand misbruik maakt van de situatie door zijn afval achter te laten. Kortom bijna iedereen doet het goed. De overtreder moet in een uitzonderingspositie komen zodat er een beetje sociale controle komt. Sociale controle werkt beter dan het uitdelen van boetes. Daar zijn ook te weinig agenten voor. Daarnaast moet je duidelijk maken dat de dumper tijd en geld van de kringloop misbruikt. Dat is een pijnlijke constatering omdat de opbrengsten van de kringloop vaak naar het goede doel gaan."

Niemand die er wat mee kan (foto: René van Hoof).