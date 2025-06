Brand verwoest rieten berm: brandweer vindt luciferdoosje en vuurwerk

Aan de Hoge Broekstraat in Heeswijk-Dinther is zaterdagavond een flink stuk rieten berm in vlammen opgegaan. De brandweer trof er een luciferdoosje en een vuurpijl aan. Mogelijk gaat het om brandstichting.

De melding van de brand kwam even na acht uur binnen. De brandweer ging er met groot materieel op af waaronder een waterwagen uit Uden.

Uiteindelijk brandde aan weerszijden van een voetpad ruim 20 meter riet af. De politie, die ook poolshoogte nam, gaat de brand onderzoeken.

De brandweer aan het werk (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.

Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.

Een deel van de afgebrande berm (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).