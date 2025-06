Peuter zwerft alleen over straat, voorbijganger slaat alarm

Een peuter heeft zondagochtend alleen over straat gezworven in Roosendaal. Het jochie werd rond half negen door een voorbijganger gevonden op de Brouwersberg, rond tien uur wist de politie te achterhalen waar het jochie thuishoorde.

Omdat er niemand in de buurt van het kindje was, belde de voorbijganger de politie. De politie riep de hulp in van het publiek op social media. Ze deelde het signalement van het jongetje. Ze schat dat hij zo'n twee of drie jaar oud is.

De politie is vervolgens met het jongetje door de wijk gelopen en gereden. "Hij kon ons niet goed vertellen waar hij thuis hoorde. Vervolgens hebben we in de buurt mensen aangesproken en aangebeld. Iemand had wel een vermoeden waar het kindje thuis hoorde."

Uiteindelijk heeft de politie een gesprek gevoerd met de ouder van het kindje. "Dit is een situatie die je als ouder en kind niet moet willen. Aan de hand van het gesprek kan er een vervolg komen, vanwege de privacy doen we daar verder geen uitspraken over." Het kindje bleek in goede gezondheid.