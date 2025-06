Michael van Gerwen duikt weer op bij dartstoernooi na pauze om relatiebreuk

Michael van Gerwen deed zaterdag voor het eerst weer mee aan een dartstoernooi. De darter uit Vlijmen lastte enkele weken geleden een pauze in vanwege de scheiding van zijn ex-vrouw Daphne. Zaterdagavond deed hij mee aan een demonstratietoernooi in het Belgische Waregem.

Van Gerwen kwam daarom niet in actie op een toernooi in de European Tour bij het Autotron in Rosmalen.

Opvallend was dat Van Gerwen zaterdag niet in zijn gebruikelijke groene wedstrijdshirt speelde maar in een zwart exemplaar met groene accenten.

Wanneer hij z’n officiële rentree maakt bij de PDC is nog niet bekend. Zijn deelname in België lijkt op een voorzichtige eerste stap.