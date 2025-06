Half dorp kampeert dit weekend samen: 'Ge kunt met iedereen buurte'

In Casteren zijn ze dit weekend op de camping te vinden. Op hun eigen tijdelijke camping midden in het dorp, voor de duidelijkheid. "Ik denk dat we hier met 600 man zijn", zegt een van de organisatoren Julita de Haas. "Dat is meer dan de helft van het dorp."

Julita rijdt in een golfwagentje over het tijdelijke campingterrein. Overal klinkt het 'hoi' uit tentjes en caravans, want iedereen kent elkaar. Kampeerders buiten het dorp zijn ook welkom, als ze maar enige affiniteit hebben met Casteren. "Het is allemaal lekker simpel en ge kunt met iedereen buurte", legt een van de kampeerders het jaarlijkse succes uit.