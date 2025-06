Niemand doet het hoogbejaarde Frans (86) na; '100 kilo tillen is record'

Frans de Beers is met zijn 86 jaar de levende vertolking van 'een krasse knar'. Hij tilde dit weekend tijdens een powerliftwedstrijd in Haaren 100 kilo. "Ik wilde altijd de beste zijn", zegt hij over deze prestatie. "Ik ben een beetje een egotrippertje", denk ik.

De kilo's die deze hoogbejaarde man de lucht in tilt, dwingen bij iedereen respect af. Zijn trainer Menzo weet te vertellen dat dit een wereldrecord zou zijn als dit gebeurde in een officiële wedstrijd. "De wedstrijd van vandaag in Haaren moet je zien als een oefenwedstrijd."