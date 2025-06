Halve straat op de been om burenruzie: belcamera filmt alles

De politie heeft midden in de nacht een gewelddadige burenruzie in Bergen op Zoom moeten sussen. Op camerabeelden van de deurbel is een deel van de ruzie op de Kleine Haag te zien.

Op de beelden is te zien hoe de halve straat zich met in de ruzie bemoeit. Er wordt er een hoop over en weer geschreeuwd en zelfs geslagen. Volgens de politie is niemand aangehouden en is er nog geen aangifte gedaan.