Steekpartij bij ruzie op strandje te zien op beelden

Op Dumpert is een filmpje geplaatst van de steekpartij, zaterdagavond bij het strandje aan de Zuiderplas in Den Bosch. Hierop is duidelijk te zien hoe een zwaar gebouwde man, gekleed in alleen een zwembroek, een voorwerp uit de helmbak van een scooter haalt. Daarna rent hij naar een groep mensen die met elkaar slaags waren geraakt. Op een bepaald moment steekt hij in op een van de mensen die bij de ruzie betrokken waren.

Vervolgens rent hij weg en wordt hij achterna gezeten door andere mensen in zwemkleding. De man die de stekende beweging maakte, is waarschijnlijk een van de twee mannen uit Den Bosch die dezelfde avond nog zijn aangehouden door de politie. Het gaat om verdachten van 36 en 42. Bij de steekpartij raakte een 52-jarige Bosschenaar lichtgewond. Hij hoefde niet in een ziekenhuis opgenomen te worden. Een woordvoerder van de politie zegt dat ze niet op de hoogte is van het filmpje op Dumpert. Het was bij de agenten op basis van andere beelden al snel duidelijk wat er was gebeurd en wat het aandeel van de verdachten was, zo vertelde ze. Ook waren er veel getuigen die een verklaring wilden afleggen.

"Niet fraai, maar we kunnen het niet verbieden."