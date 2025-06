Warm weer dwingt organisatoren tot aanpassingen: 'Desnoods andere datum'

Het organiseren van hardloopevenementen in de zomer wordt een steeds grotere uitdaging. Door hogere temperaturen moesten drie evenementen in Brabant dit weekend worden aangepast. Zowel de triathlon in Oud Gastel, de Maasdijk Marathon bij Oss als de halve marathon in Roosendaal gingen niet door in de vorm zoals gepland. Niet alleen sporters, maar ook organisatoren moeten zich aanpassen aan het veranderende klimaat.

“We hebben van de hele een halve gemaakt. Dat was een goede beslissing,” zegt Jeroen Ulijn van de Maasdijk Marathon. De organisatie speelde al in op de voorspelde hitte door het parcours in te korten en de starttijden te verschuiven naar de avond. “Er komt steeds meer bij kijken. We hebben nu een medische post én een ambulance op een motor. Dat hadden we eerder niet, maar het is nodig met het toenemend aantal deelnemers.”

Volgens Ulijn is het niet reëel om alle zomerevenementen af te blazen. “Je moet er op voorbereid zijn en een beroep doen op sporters. We halen mensen van het parcours als dat nodig is. Mensen accepteren dat.” Wel vraagt hij zich af of het in de toekomst niet beter is landelijke richtlijnen te maken: “Je kunt het niet alleen op het bordje van de lokale organisatoren leggen.”

In Roosendaal moest ook de halve marathon worden ingekort. “Warmte komt steeds vaker terug”, zegt Rens van den Oever van atletiekvereniging THOR. “In 2019 en 2023 moesten we ook al aanpassingen doorvoeren. Een editie met de originele afstanden? Dat is zoeken naar een speld in een hooiberg.” De organisatie blijft waakzaam. “Vóór elke start is er overleg met veiligheidspartners. Maar zelfs nu het deze dag weer wat koeler lijkt, kunnen we niet terug naar het oorspronkelijke plan. Alles, van Rode Kruis-posten tot keerpunten, zou opnieuw geregeld moeten worden. Dat is onmogelijk.” Van den Oever pleit voor duidelijkheid. “Als het niet meer kan, dan moet dat uit de gezondheidszorg komen. Dan moet er één norm komen. En als die er is, volgen wij die.” Ondertussen worden allerlei maatregelen genomen: extra waterpunten, mensen met tuinslangen langs het parcours en het spreiden van de starttijden zodat de hulpdiensten niet overbelast raken. In Oud Gastel, waar een triathlon op het programma stond, kwam alles samen. Niet alleen de hitte, maar ook blauwalg gooide roet in het eten. “Maandag hadden we al besloten de afstanden in te korten. Woensdag zagen we ineens blauwalg in het water,” zegt voorzitter Paul Romme van de triathlon. “Het werd uiteindelijk een ren- en fietswedstrijd in de ochtend.”

