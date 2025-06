Pedofiel blijft tijdens straf doorgaan: bood 14-jarigen geld om te pijpen

De 25-jarige zedendelinquent Serge H. uit Halsteren lijkt niet van zijn fouten te leren. De man werd vorig jaar veroordeeld voor ontucht met jonge meisjes, maar ging direct daarna weer de fout in. Terwijl hij nog behandeld werd in een kliniek, bood hij tienermeisjes geld aan voor seks en sprak hij zelfs af met een 14-jarig meisje. “Ik heb een groter probleem en weet niet wat ik moet doen om geen slachtoffers meer te maken”, zei Serge maandag tegen de rechters.

Na ruim een jaar zit hij opnieuw in de rechtbank. Vorig jaar werd Serge H. veroordeeld tot bijna drie maanden cel, nadat hij midden op straat masturbeerde, jonge meiden op de billen sloeg en ze geld aanbood om hem te pijpen.

Zijn gevangenisstraf had hij inmiddels al in voorarrest uitgezeten en dus kwam H. meteen weer vrij. En vrijwel direct, terwijl hij nog in een kliniek zat, zocht hij via social media contact met meerdere meisjes van 13 en 14 jaar. Met een 14-jarig meisje sprak hij zelfs af via Snapchat. Zij is maandag ook aanwezig in de rechtbank.

Seks met 14-jarige in hotel

H. had BDSM-fantasieën en wilde die extreme, sadistische seksspelletjes op haar uittesten. Hoewel hij wist hoe oud ze was en ze aangaf het rustig aan te willen doen, wilde hij al na twee dagen met haar afspreken voor seks. De oudere broer van het meisje ontdekte de gesprekken en samen besloten ze om Serge H. in de val te lokken.

Het meisje sprak met H. af bij een hotel. Op het moment dat de twee elkaar ontmoetten en H. haar zou hebben geprobeerd te zoenen, verscheen de broer. Die had inmiddels al de politie gebeld. Die nam hem mee, maar hij mocht voorlopig weer terug naar zijn behandelplek. Hij zat op dat moment nog in ggz-instelling Vrederust en droeg een enkelband.