Discussie over steun aan Israël leidt tot vertrek van voorzitter GroenLinks

Een discussie binnen het landelijke GroenLinks-PvdA over steun aan Israël leidt tot vertrek van Paola Vonk als voorzitter bij GroenLinks Den Bosch. Ze laat dit weten op Facebook: “Ik vind het een inktzwart weekend.” Ook Pieter Paul Slikker, namens de PvdA wethouder in Den Bosch, is des duivels.

Binnen GroenLinks-PvdA, de fusiepartij in wording, wordt al dagen gesproken over het standpunt van de Tweede-Kamerfractie ten aanzien van Israël. Een motie, eerder deze week van Kamerlid Kati Piri, kreeg kritiek van de rechtse partijen in het parlement, maar ook vanuit eigen gelederen. De discussie werd zaterdag voortgezet tijdens het partijcongres in Nieuwegein.

Vonk snapt er niks van, zo laat ze weten. “Terwijl mijn tijdlijn volloopt met jubelende berichten over dat prachtige congres, vraag ik me af of ik naar een heel ander congres heb zitten kijken.”

“Wat ik zag was een partijleider die het heeft over elkaar omarmen en oog hebben voor de pijn van een ander, maar die niet ingrijpt als partijprominenten met zichtbare en naar ik hoop navoelbare pijn worden weggehoond en uitgejoeld.”

Vonk is sinds 2024 voorzitter van GroenLinks in Den Bosch, maar ze geeft er nu de brui aan: “Ik kan me niet meer vinden in of bij deze partij. Ik voel me ook allerminst omarmd. Daarom zal ik op korte termijn mijn functie als voorzitter van de Bossche GL-afdeling neerleggen.”

De partij zelf heeft nog niet gereageerd op de aankondiging van Vonk.

Pieter Paul Slikker kan zich vinden in de woorden van Paolo Vonk. Ook hij kijkt met afschuw terug op het congres. Slikker deed het pijn dat PvdA-coryfeeën als Gerdi Verbeet verdriet werd toegebracht 'door een groep mafklappers, die het weghonen van mensen met een andere mening blijkbaar heel normaal vinden.' Slikker schaamde zich ervoor. Zijn reactie heeft geen gevolgen voor zijn lijsttrekkerschap van de gezamenlijke kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA, volgend jaar maart bij de gemeenteraadsverkiezingen. "Het is volgens mij in iedere familie goed gebruik dat je elkaar aanspreekt als er zaken geschieden waarvan je denkt: dit kan niet door de beugel. Dan verlaat je niet opeens de familie", zo meldde hij desgevraagd.