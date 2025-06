Voorzitter GroenLinks stapt op na discussie over steun aan Israël

Een discussie binnen het landelijke GroenLinks-PvdA over steun aan Israël leidt tot het vertrek van Paola Vonk als voorzitter bij GroenLinks Den Bosch. Ze laat dit weten op Facebook: “Ik vind het een inktzwart weekend.” Ook Pieter Paul Slikker, namens de PvdA wethouder in Den Bosch, is des duivels.

Binnen GroenLinks-PvdA, de fusiepartij in wording, wordt al dagen gesproken over het standpunt van de Tweede Kamerfractie over Israël. Een motie, eerder deze week van Kamerlid Kati Piri, kreeg kritiek van de rechtse partijen in het parlement, maar ook vanuit eigen gelederen. De discussie werd zaterdag voortgezet tijdens het partijcongres in Nieuwegein. Uiteindelijk stemden de leden in ruime meerderheid voor de oproep van de Tweede Kamerfractie om de export van wapens naar Israël tijdelijk helemaal te stoppen. Een motie waarin enkele PvdA-prominenten hun partijbestuur vroegen afstand te nemen van dit veelbesproken voorstel, werd verworpen. Partijleider Frans Timmermans toonde zich ‘dankbaar’ voor de steun.

"Wat een blamage, heb ik een ander congres gezien?"

Vonk snapt er niks van, zo laat ze weten. “Terwijl mijn tijdlijn volloopt met jubelende berichten over dat prachtige congres, vraag ik me af of ik naar een heel ander congres heb zitten kijken.”

“Wat ik zag was een partijleider die het heeft over elkaar omarmen en oog hebben voor de pijn van een ander, maar die niet ingrijpt als partijprominenten met zichtbare en naar ik hoop navoelbare pijn worden weggehoond en uitgejoeld.” “Wat een blamage”, vervolgt ze haar bericht. “En dat voor partijen die solidariteit en inclusie (gelijke behandeling, red.) hoog in het vaandel zeggen te hebben staan.”

"Ik voel me allerminst omarmd."