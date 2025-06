Vliegverkeer in Brabant aan banden gelegd tijdens NAVO-top

Het wordt de komende dagen stil in de lucht boven West-Brabant. Kleine vliegtuigen mogen vanaf drie uur maandagmiddag niet meer landen of opstijgen vanaf Breda International Airport. De landingsbaan in Bosschenhoofd gaat tweeëneenhalve dag op slot in verband met de NAVO-top in Den Haag. Het vliegveld staat tijdens de sluiting onder permanent politietoezicht.

“Het is vervelend, maar het is niet anders”, aldus directeur Jan Voeten. Ook andere regionale vliegvelden binnen een veiligheidszone van honderd kilometer van Den Haag moeten dicht. “Dat geldt bijvoorbeeld voor vliegveld Midden-Zeeland, maar ook de vliegvelden net over de grens in Hoevenen en Brasschaat zijn tijdelijk niet toegankelijk”, aldus Voeten.

Werkzaamheden

Tijdens de sluiting wordt er op Breda International Airport van een nood een deugd gemaakt. Directeur Voeten: “We gaan de tijd gebruiken om scheurtjes in de landingsbaan te repareren.” Ook worden testboringen uitgevoerd om te onderzoeken of het vliegveld grotere vliegtuigen kan ontvangen. Nu geldt voor de landingsbaan een standaardnorm voor vliegtuigen van maximaal 5700 kilo. “We gaan kijken of we dit kunnen verhogen naar tien ton, het gewicht van een klein vrachtvliegtuig”, legt directeur Voeten uit. Omzetverlies

De kosten van de tijdelijke sluiting lijkt het vliegveld in Bosschenhoofd voor lief te moeten nemen. “Er schijnt wel een mogelijkheid te zijn voor compensatie, maar dan moet je kunnen aantonen dat dit minimaal twee procent van je jaaromzet is. Gelukkig is daarvan geen sprake.” Vanaf woensdag middernacht gaat het vliegveld weer open.