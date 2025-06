Moordverdachte pleegt zelfmoord in de gevangenis

Een man uit het Belgische Baarle-Hertog heeft zichzelf afgelopen weekend in de gevangenis van Krimpen aan den IJssel van het leven beroofd. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Breda. De man werd verdacht van moord op zijn ex-vriendin Miranda van Lieshout uit Goirle.

Miranda van Lieshout werd in mei vorig jaar dood gevonden in haar appartement aan het Wildpleintje in Goirle. Ze was met een hamer doodgeslagen. Haar ex-partner S.D. uit Baarle-Hertog werd ruim drie weken later aangehouden.

S.D. zat vast op verdenking van moord dan wel doodslag. De strafzaak zou woensdag door de rechter in Breda worden behandeld, maar het Openbaar Ministerie eist nu niet-ontvankelijk omdat de verdachte is overleden. Hiermee vraagt het OM de zaak niet verder inhoudelijk te behandelen.

Een andere rechtszaak waarbij een verdachte zichzelf van het leven beroofde was die van de moord op supermarkteigenaar Chris Grinwis in Halsteren. Daags voor de uitspraak in september 2023 werd verdachte Yvon K. dood gevonden in haar huis. In de zaak die bekend staat als 'de gifmoord' kregen de nabestaanden hierdoor nooit antwoord op hun vragen.