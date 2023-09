Yvon K. beroofde zichzelf van het leven, bevestigt onderzoek

Gifmoord-verdachte Yvon K. uit Tilburg heeft zichzelf van het leven beroofd. Dat concludeert het Openbaar Ministerie dinsdag na onderzoek. De vrouw werd maandagochtend dood gevonden in haar huis. Yvon K. werd verdacht van moord op supermarkteigenaar Chris Grinwis in Halsteren.

Het lichaam van K. werd maandag gevonden in haar huis in Tilburg. Er lag ook een afscheidsbrief. Justitie gaat niet in op de inhoud van die brief.

Het OM heeft forensisch onderzoek gedaan, met getuigen uit de directe omgeving van K. gesproken en haar huis en gegevensdragers onderzocht. Daaruit concluderen het OM en de politie dat Yvon K. zichzelf om het leven heeft gebracht. Het onderzoek is daarmee afgesloten. De nabestaanden van Chris Grinwis en K. zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Geen uitspraak

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er voldoende bewijs dat K. met voorbedachten rade haar vriend in 2020 stiekem heeft vergiftigd en eiste daarom 19 jaar gevangenisstraf.

Woensdag doet de rechtbank uitspraak in deze moordzaak, maar veroordelen of vrijspreken is niet meer mogelijk, omdat de verdachte overleden is. Iemand die dood is, kan in ons land niet worden veroordeeld. Nu ze dood is gaat de omvangrijke erfenis van de voormalige supermarkteigenaar vermoedelijk naar de kinderen van Yvon.

'Voor nabestaanden onverteerbaar'

De officieren van justitie in deze zaak lieten maandag in een verklaring het volgende weten: “Volgens artikel 69 van het wetboek van strafrecht kunnen wij geen overleden verdachte vervolgen. Dus met het overlijden van de verdachte is de mogelijkheid om recht in deze zaak uit te spreken geblokkeerd. Dit is heel onbevredigend, want de rechter zal nu niet meer toekomen aan de vraag of zij bewezen acht dat verdachte haar vriend, Chris Grinwis, vermoord heeft. Dit is zeker ook voor de nabestaanden van Grinwis onverteerbaar.”

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 of chatten via en 113.nl.

