Door plotse dood van Yvon K. wordt waarheid over 'gifmoord' nooit duidelijk

Wie vergiftigde Chris Grinwis in Halsteren? Hoe gebeurde dat en waarom? Die vragen zou de rechtbank in Breda woensdag beantwoorden. Dat antwoord komt er niet meer. Yvon K. uit Tilburg, de enige verdachte in de zaak, is maandagochtend dood gevonden. Iemand die dood is, kan in ons land niet worden veroordeeld. Nu ze dood is gaat de omvangrijke erfenis van de voormalige supermarkteigenaar vermoedelijk naar de kinderen van Yvon.

Advocate Ester Vroegh is hoorbaar onder de indruk in haar eerste reactie op het overlijden van haar cliënte Yvon K. "Drie jaar lang zo strijdvaardig en dan dit. Vanochtend nog had ze me nog een mail gestuurd. Niets daarin wees erop dat ze van plan was om zichzelf van het leven te beroven." Over de inhoud van de mail wil ze verder niks kwijt.

Brandweer

Maandagochtend 10.31 uur: op de brandweerkazerne in het centrum van Tilburg wordt een brandweerwagen opgeroepen om de politie bij te staan. De brandweerlieden moeten met gepaste spoed naar de Nieuwe Bosscheweg in Tilburg. Ze zijn er mogelijk om de voordeur open te breken.

Nauwelijks een uur later roept de meldkamer in Bergen op Zoom de politiewoordvoerder op. Die voert het woord als er een dode wordt gevonden, want dat is het geval.

'Onverteerbaar'

Advocate Ester Vroegh is dan al op de hoogte gebracht. Met ontzetting volgt ze de ontwikkelingen. Ze hoopt er het beste van. Maar ze denkt ook al vooruit, aan de gevolgen: geen vonnis, geen uitspraak woensdag. 'Onverteerbaar voor alle nabestaanden', noemt ze dat.

Rond het middaguur twittert de politie dat er een dode is gevonden in het huis aan de Nieuwe Bosscheweg. En dat er sporenonderzoek komt om de doodsoorzaak vast te stellen. De advocate krijgt de bevestiging dat het inderdaad Yvon is.

Moord

Yvon K. is geboren op 24 juni 1959 in Tilburg. Ze overleed op 64-jarige leeftijd in haar geboorteplaats. Net voor de uitspraak, want woensdag zou de rechtbank in Breda een oordeel over haar vellen.

De verdenking was niet mals: ze werd beschuldigd van het opzettelijk met gif doden van haar nieuwe vriend Chris Grinwis, vermogend supermarkteigenaar in Halsteren. Het OM wilde dat ze 18 jaar celstraf kreeg voor die moord en 1 jaar voor witwassen. Ze had een fors geldbedrag van meer dan twee ton in een kluis en kon niet goed uitleggen hoe ze eraan kwam, volgens de officier van justitie.

Er hing dus een forse celstraf boven haar hoofd. Als ze die zou krijgen zou ze volgens de huidige regels pas na haar tachtigste worden vrijgelaten.

Yvon was consulente van euthanasievereniging NVVE en kon mensen wegwijs maken bij een zelfgekozen levenseinde. Mocht het ooit zover komen dan had ze voor zichzelf ook wat bewaard. "Mijn eigen flesje lag in de kast, voor mijn eigen autonomie", vertelde ze op haar proces.

Proces stopt

Ze is nu zelf dood. Als een verdachte sterft tijdens een rechtszaak, betekent dat meestal dat de rechtbank volgens planning in het openbaar bijeenkomt en officieel moet vaststellen dat de verdachte is overleden. Dat gebeurt vaker. Er volgt dan wel een uitspraak maar niet een waarbij (on)schuld wordt vastgesteld.

Het Openbaar Ministerie wordt in zo'n geval als eisende partij niet-ontvankelijk verklaard. Daarmee eindigt woensdag waarschijnlijk de rechtszaak, zonder dat we ooit zullen weten hoe de rechtbank tegen deze moordzaak aankeek.

Testament

Voor nabestaanden en betrokkenen iedere keer een frustrerend einde omdat vragen onbeantwoord blijven. De twee officieren van justitie in deze zaak waarschuwden daar ook al voor: er zullen altijd vragen onbeantwoord blijven.

Voor de nabestaanden van Chris Grinwis en zijn eerder overleden vrouw Mia is er nog een andere vraag die voorlopig onbeantwoord blijft: hoe zit het met het testament van Chris? De nu overleden Yvon was de enige erfgename. Het ligt het meest voor de hand dat alle kapitaal en bezittingen naar haar kinderen en familie gaan. Bijvoorbeeld een dochter, want met de rest van haar kinderen is het contact verbroken.

Misschien hadden de nabestaanden van Chris en Mia nog een kleine kans om de erfenis ' terug te halen' na een veroordeling van Yvon. Maar die kans, als die er al ooit was, is definitief verkeken.

